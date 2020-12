Recordomzet voor PlayStation 5 console, Nintendo Switch best verkocht

Afgelopen maand zijn de nieuwe consoles op de markt verschenen. Het gaat hierbij om de PlayStation 5 en Xbox Series S/X. De beschikbaarheid is vooralsnog beperkt. Volgens Mat Piscatella, marktanalist bij de NPD Groep, zijn er sterke verkoopcijfers behaald. Vooral de PlayStation 5 heeft het goed gedaan.

PlayStation 5

In de VS heeft Sony een record gebroken wat betreft de hoeveelheid consoles en omzet in de maand van de PlayStation 5 release. Het vorige record was in handen met de PlayStation 4 in 2013. Ook de DualSense-controller is de best verkochte controller op een lancering.

De Nintendo Switch is nog altijd de console welke het meest is verkocht. Al 24 maanden op rij is de Nintendo Switch de bestverkochte console in de VS.

In de maand november is het totaal uitgekomen op 1,4 miljard dollar. Dit komt hierdoor deels door de nieuwe hardware en een rol van de huidige pandemie richting de populariteit van consoles.