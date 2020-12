IFixit: optische drive PS5 niet zomaar zelf te vervangen

Volgens de reparatiewebsite iFixit is het bij de PlayStation 5 niet zomaar mogelijk om de optische drive van de console te vervangen. iFixit heeft de optische drive vervangen met als vervolg een niet werkende diskdrive.

Optische drive PS5 niet te vervangen

Volgens de site is het wel mogelijk om de printplaat van de oude diskdrive te plaatsen op een nieuw exemplaar, maar dit is nog niet getest in een nieuw exemplaar. iFixit heeft laten weten dat de diskdrive via softwarematige instellingen is gekoppeld aan het moederbord. Voor een reparatie van de diskdrive is de gebruiker hierdoor aangewezen op Sony zelf of een door Sony goedgekeurde partij voor de reparatie.

Buiten de optische drive is de console goed te repareren en heeft vanuit iFixit een reparatiescore van 7 uit 10 gekregen.