Nokia C1 Plus smartphone komt op de markt voor 69 euro

De Nokia C1 Plus is een nieuwe smartphone welke in december op de markt zal verschijnen voor een bedrag van 69 euro. De smartphone beschikt over 4G-ondersteuning en is te vinden in het lagere smartphone segment.

Er verscheen eerder al een reguliere C1-smartphone met 3G-connenctiviteit. HMD Global heeft de smartphone een 5,45-inch scherm meegegeven met een beeldverhouding van 18:9. De resolutie is vooralsnog onbekend.

Onder de motorkap beschikt de smartphone over 1GB aan DDR3-geheugen en 16GB interne opslag. Verder is er een onbekende quadcore-processor aanwezig welke is geklokt op 1,4Ghz.

HMD heeft de smartphone voorzien van Android 10 Go. Het toestel komt later deze maand beschikbaar voor een adviesprijs van 69 euro.