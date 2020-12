Bol.com geeft hoge korting op games

Bol.com heeft verschillende nieuwe deals gedeeld welke zijn gericht op gaming. Bij de webwinkel zijn vandaag diverse games te verkrijgen voor een mooie prijs. Het gaat hierbij ook om nieuwe titels welke verkrijgbaal zullen zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Ook voor de PS4 en Xbox One-consoles is er voldoende aanbod.

Games in de aanbieding bij Bol.com

Opvallende games in de lijst zijn onder andere FIFA21 welke voor de Xbox One en PS4 voor 33,99 euro te verkrijgen is. Ook F1 2020 is voor de PS4 en Xbox One te verkrijgen voor 27,99 euro.

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition is een nieuwe game welke te verkrijgen is voor de PS5. In plaatst van 59,99 euro zal de game verkocht worden voor een bedrag van 39,99 euro.

Bekijk alle games op de site van Bol.com