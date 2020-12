PlayStation Direct Store komt ook naar Europa

De verkoop van de Sony PlayStation 5 is vooralsnog in de meeste landen beperkt. De console is nog altijd zo goed als uitverkocht in de gehele wereld en het is wachten op nieuwe voorraad. Het lijkt erop dat de PlayStation Direct Store ook beschikbaar komt in Europa.

In Europa ben je voor het bestellen van een PlayStation 5 aangewezen aan de vele webshops zoals bol.com, Coolblue en MediaMarkt. In de Verenigde Staten kunnen spelers alleen een PS5 direct van Sony kopen via de PlayStation Direct Store.

Inmiddels is er een vacature verschenen met daarin een verwijzing naar PlayStation Direct Europa als director. In de VS is de store momenteel een groot succes.

In de vacature tekst staat het volgende omschreven;

“We willen bouwen op de succesvolle lancering van onze nieuwe direct-to-consumer winkel in de Verenigde Staten, met de lancering in Europa. Deze rol zal verantwoordelijk zijn voor de Europese verkoopstrategie en het binnenhalen van de sales targets van onze direct-to-consumer praktijk in Europa.”

Dit kan mogelijk ook meer voorraad geven in Europa. Sony geeft de eigen store prioriteit boven de retailers. Bij de verdeling in de Verenigde Staten lijkt het erop dat er meer voorraad naar Sony zal gaan.