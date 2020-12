Spider-Man remaster voor de PlayStation 5 nu ook los te verkrijgen

Spider-Man is op de PlayStation 5 beschikbaar via backwards compatibility, maar is ook als remaster verkrijgbaar. Vandaag was de remaster enkel te verkrijgen via de Spider-Man: Miles Morales bundel, omdat de titel van Spider-Man niet los was te verkrijgen.

Spider-Man remaster los te verkrijgen voor PS5

Sinds vandaag is de remaster van Spider-Man voor de PlayStation 5 ook los te verkrijgen via de PlayStation Store. Vooralsnog wel in de Amerikaanse PlayStore, maar de kans is aanwezig dat de game ook in Europa verkrijgbaar zal zijn via de PlayStore. Ind e Amerikaanse store heeft de Spider-Man Remastered versie een adviesprijs van 40 dollar.

Met de remaster editie krijg je de Spider-Man direct zonder gebruik te maken van de Spider-Man: Miles Morales bundel.