Athom lanceert bèta van Homey Web App

Athom heeft een nieuwe publieke bètaversie vrijgegeven van de Homey Web App. Via een dedicated Homey Web App krijg je direct toegang vanuit de browser tot je complete huis en scenario’s. In de toekomst worden ook statistieken/ data en scripts toegevoegd aan de web-app.

Homey Web App

Volgens Athom is de Web App bedoeld om toegang te krijgen tot je Homey vanuit grotere schermen. De webinterface maakt het mogelijk om vanaf ieder apparaat met een browser de apparatuur te bedienen welke is aangesloten op de Homey-smarthomehub. Via de website; my.homey.app is de app te bereiken waarna je vervolgens kan inloggen met een account.

Athom benadrukt wel dat het gaat om een bèta van de app en er hierdoor nog verschillende bugs aanwezig zijn. De app kan volledig gebruikt worden naast de bestaande mobiele app van Homey.

Eenvoudige interface

De interface toont veel structuur en heeft overeenkomsten met de mobiele app. Het voordeel van de grotere app is de eenvoudigere interface. Zo kan je direct vanuit een enkel scherm meerdere componenten beheren en bedienen.