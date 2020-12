Amazon aast op Formule 1 uitzendrechten

De Formule One Group, het bedrijf achter de uitzendrechten van de wedstrijden op de TV is momenteel aan het onderhandelen met webgigant Amazon. Amazon zou in de toekomst de F1-races willen gaan uitzenden via de streamingdienst Prime. Zo heeft Financial Times laten weten.

Formule 1 uitzendrechten

Als we de bronnen van Financial Times mogen geloven is Amazon niet het enige streamingplatform welke met de F1 aan het praten is over de uitzendrechten. Om welke uitzendrechten en landen het exact gaat is vooralsnog niet bekend.

Vaak worden de uitzendrechten van sportwedstrijden per land verkocht. In Nederland zijn de rechten in handen van Ziggo, terwijl België de rechten heeft via Telenet.

De Formule One Group heeft zelf ook een streamingplatform waar de fans een abonnement kunnen afsluiten voor acht euro per maand.

Vooralsnog heeft Amazon nog niet echt eerder live evenementen uitgezonden. Vooralsnog gaat het om een handvol live evenementen in een beperkt aantal landen.