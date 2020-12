Elon Musk wilde Tesla verkopen aan Apple

Elon Musk heeft via Twitter meer informatie gegeven over een overname in het verleden door Apple. In het verleden zaten Apple en Tesla vaak tegenover elkaar om een overname te bespreken. In 2013 heeft Apple een serieus bod gedaan, maar van een uiteindelijk overname is het nooit gekomen.

Elon Musk heeft laten weten via Twitter dat hij zijn automerk een aantal keer heeft aangeboden bij Apple. Alleen was Tim cook niet enthousiast.

Apple Car op komst?

De timing van het nieuws is niet opvallend. Het gaat de laatste dagen behoorlijk vaak over de nieuwe Apple Car. Volgens Reuters komt Apple in 2024 met een elektrische auto. Volgens Reuters beschikt de Apple Car over een revolutionaire batterij gebaseerd op een monocel-batterij. Elon Musk heeft al snel laten weten dat hij er weinig vertrouwen in heeft.

Strange, if true. – Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory. – A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Naast de uitleg over de monocel techniek heeft hij ook meer informatie gegeven over een mogelijke overname door Apple. Elon Musk geeft aan dat hij vrij recent nog contact heeft gezocht met Apple voor een overname. Dit was in de periode dat de Model 3 slecht verliep en het aandeel kelderen. Elon Musk was bereid om Tesla voor 60 miljard dollar te verkopen.

Koersrecord

Tesla klom zelf uit het dal en bereikte een koersrecord en de productie verloopt inmiddels goed. Inmiddels is Tesla goed voor een marktwaarde van 600 miljard dollar. Mogelijk heeft dit alles te maken met de plannen van Apple. De techgigant werkt al langere tijd aan een Apple Car.