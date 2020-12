XRP koers crasht door SEC aanklacht Ripple – Meer exchanges gaan mogelijk XRP delisten

Een aantal exchanges hebben de handel in de XRP token stopgezet nadat er een rechtszaak van de SEC is aangekondigd tegen Ripple. In de afgelopen 24 uur is Ripple en XRP behoorlijk in het nieuws.

Wat is er aan de hand?

In de afgelopen 24 uur is de koers enorm hard gedaald na de aankondiging van de SEC. In 24 uur tijd daalde de XRP cryptovaluta met ruim 42 procent. Inmiddels is het nieuws bekend over de rechtszaak van de Amerikaanse SEC tegen Ripple. Een aantal exchanges kondigen inmiddels aan dat ze de handel in XRP stop hebben gezet.

De kans is behoorlijk aanwezig dat er meer crypto exchanges zullen volgen. Volgens een aantal advocaten lopen exchanges een risico als XRP als een security zal worden gezien.

Aanklacht vanuit de SEC

Volgens de SEC heeft Ripple geld betaald aan exchanges om de handel in XRP mogelijk te maken. In de officiële documenten welke door de SEC zijn vrijgegeven valt te lezen dat er overeenkomsten vanuit Ripple zijn gesloten met minimaal 10 handelsplatformen. De aanklacht vanuit de SEC is inmiddels officieel ingediend voor zowel Ripple als de oprichters.

Als XRP officieel als een security zal worden gezien lopen verschillende exchanges risico’s. De CEO van Ripple; Brad Garlinghouse, heeft laten weten dat hij zal bewijzen dat XRP geen security token is.

Door al het nieuws is de koers van XRP in een duikvlucht geraakt. Op moment van schrijven staat Ripple op $0.260740. Uiteraard blijft XRP riskant tot het conflict welke momenteel loopt met de SEC is opgelost. Als beurzen XRP verwijderen is de kans behoorlijk dat de koers van Ripple nog verder zal dalen.