‘Sony stopt met productie verschillende PlayStation 4 modellen’

Het lijkt er op dat Sony de productie van diverse PlayStation 4-modellen heeft stopgezet in Japan. Al sinds vorig jaar is de PlayStation 4 Pro lastig te verkrijgen en al langere tijd ‘out of stock’.

Na een nieuwe check blijkt de console nog altijd niet te verkrijgen. En Japanse retailers melden dat Sony definitief stopt met de productie van meerdere PlayStation 4 modellen. Het zou gaan om de volgende types:

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Of de reguliere PlayStation 4 later opnieuw verkocht zal worden is vooralsnog onduidelijk. De Japanse retailers laten weten dat bovenstaande exemplaren niet meer worden geproduceerd.

Sony heeft nog niet officieel aangekondigd dat de productie van deze modellen gestopt wordt in Japan of daarbuiten. Het lijkt er vooral op dat Sony zich volledig wil richten op de PlayStation 5 productie. Vooralsnog is wereldwijd de vraag naar de nieuwe console enorm groot.