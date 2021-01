Samsung gestart met uitrol Android 11 voor Galaxy S10

Samsung is begonnen met de uitrol van de Android 11-update voor de Samsung Galaxy S10-serie. De update brengt een hoop nieuwe functionaliteiten met zich mee.

Android 11 voor Galaxy S10

In verschillende landen waaronder Zwitserland is de update inmiddels uitgebracht. Zo weet SamMobile te melden. In de komende dagen komt de update ook beschikbaar in Nederland. Voor zowel de Galaxy S10, Galaxy S10e en Galaxy S10 5G is de update vrijgegeven.

De komst van Android 11 is geen verassing, al sinds november is er een beta beschikbaar voor de Galaxy S10-modellen.

De Android 11 update is verwerkt in de One UI 3.0 update. Hiermee krijgt de Galaxy S10-serie toegang tot de nieuwe One UI 3.0 interface. One UI 3.0 brengt veel nieuwe verbeteringen met zich mee, waaronder een vernieuwd design en de slimmere spraak assistent Bixby. Ook de nieuwe Android 11 functionaliteiten komen naar de smartphone.

Via een OTA-update is het mogelijk om de update te downloaden. We verwachten dat de update binnen enkele dagen ook in Nederland en België beschikbaar is voor de Galaxy S10-serie.