Smart home toepassingen voor in de tuin

Smart home systemen krijgen steeds meer toepassingen. Denk hierbij aan slimme lampen, toepassingen voor de media en het aansturen van comfort.

Wat is smart home?

Smart home is letterlijk vertaald ‘slim huis’ en dat is gelijk het belangrijkste doel van een smart home toevoeging. In het kort is het processen automatiseren via digitale middelen.

Domotica is een veelvoorkomend woord welke binnen smart home toegepast zal worden. Domotica is het samenvoegen en combineren van verschillende smart home combinaties door vooral technieken te combineren.

Combinatie van producten

Door vele producten met elkaar te combineren ontwikkel je een smart home. Tegenwoordig zijn er meerdere producten welke met elkaar kunnen communiceren. Doormiddel van een smart home hub is het mogelijk om slimme producten op elkaar te combineren. Een voorbeeld van een smart home hub zijn de producten van Homey.

De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Het is mogelijk om vele processen te automatiseren welke normaal gesproken handmatig worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het automatisch laten inschakelen van slimme verlichting, de verwarming op basis van de laatste locatie bedienen en het activeren van een beregeningsinstallatie.

Enkele scenario’s welke mogelijk zijn:

Verlichting op vaste momenten instellen

Verlichting combineren met slimme bewegingssensoren

Op basis van gps-afstand de verwarming automatisch uitschakelen/ inschakelen

Gazon op juiste moment laten maaien via robotmaaiers

Activeren van beregeningssysteem in de tuin

Gordijnen en rolluiken automatisch bedienen wanneer de zon begint te schijnen

Slimme scenario’s met verlichting en audio tijdens Netflix

Op basis van slimme deursensor licht aan of uit.

Buitenshuis

Ook buiten het huis zijn er voldoende mogelijkheden. Denk hierbij aan slimme tuin-verlichting van bijvoorbeeld Philips Hue, of moderne ledstrips. Naast verlichting zijn er ook mogelijkheden voor een sproei-installatie welke volledig werkt op smart home technieken.

Tegenwoordig zijn er meerdere grondsensoren beschikbaar welke de bodemkwaliteit kunnen meten. Vervolgens is het mogelijk om automatisch het systeem te activeren bij een minimale luchtvochtigheid. Ook voor de bestaande watersystemen is het vaak mogelijk om een bestaande controller te gebruiken om de functionaliteiten slim te maken.

Met de nieuwe manieren van slimme bewatering van de tuin, ontvang je al snel veel voordelen. Zo vergeet je nooit meer de tuin water te geven en krijgen planten en struiken de juiste hoeveelheden water. Ook vanaf en vakantieadres is het mogelijk om het systeem te activeren. Naast de enkele functionaliteiten zijn er ook mogelijkheden om de data te koppelen met een weerstation. Indien het weerstation weergeeft dat er de gehele ochtend regen is gevallen, is het niet nodig om alsnog water te verspreiden in de tuin. Hiermee is een slim systeem ook nog een kostenbesparend.