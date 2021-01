Samsung komt met nieuwe Galaxy A32 5G smartphone voor 299 euro

5G technieken waren voorheen alleen te vinden in de duurdere high-end toestellen. Langzaam heeft de techniek zijn weg ook gevonden naar de goedkopere smartphones. Samsung heeft de nieuwe Samsung Galaxy A32 aangekondigd welke beschikt over 5G en verkocht zal worden voor 299 euro.

Samsung Galaxy A32

De Samsung Galaxy A32 is een goedkopere smartphone welke beschikt over 5G. Onder de motorkap van de smartphone is er een MediaTek Dimensity 720 chipset aanwezig in combinatie met 4GB/6GB of 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. In Nederland komt de variant met 4GB aan intern werkgeheugen op de markt.

Verder heeft Samsung de smartphone uitgerust met een 6,5-inch LCD TFT display met een resolutie van 1600 bij 720 pixels.

De viervoudige camera aan de achterzijde heeft een nieuw ontwerp, zonder uitstekende camera module’s. Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultragroothoekcamera, 5 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera.

Vanaf februari is de smartphone te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van 299 euro.