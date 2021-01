Signal populair na onrust privacy WhatsApp

Veel gebruikers van WhatsApp zien Signal als een goed alternatief voor de populaire dienst WhatsApp. Al enkele dagen staat Signal bovenaan de App Stores voor zowel iOS als Android.

Signal populair

WhatsApp is de populairste berichten-app op de wereld. Sinds de overname van Facebook zijn er veel vragen gericht op de privacy. Inmiddels zijn er meerdere klachten ingediend en is er vraag vanuit de overheid.

In de nieuwe algemene voorwaarden heeft WhatsApp laten weten dat Facebook meer controle zal krijgen over de gebruikersdata. Het nieuws heeft voor veel ophef gezorgd, met de reden dat de gebruikers het zoeken in alternatieven. Signal lijkt hiervan goed te profiteren.

In vele landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Libanon en Frankrijk staat de app momenteel op de eerste plaatst in de stores. Ook in Nederland is de app steeds populairder aan het worden.

Signal is een berichten dienst welke volledig opensource werkt. Ook verzamelt de dienst in tegensteling tot WhatsApp geen metadata met een link aan een gebruiker. Het belangrijkste is hierdoor de privacy en veiligheid van de dienst.