Duitser vergeet wachtwoord van harde schijf: 200 miljoen euro in Bitcoins onbruikbaar

Stefan Thomas heeft de beschikking over een harde schijf met daarop een flink aantal Bitcoins ter waarde van ruim 200 miljoen euro. Wel is er één probleem. De Duitser heeft zijn wachtwoord niet waardoor de schijf onbruikbaar is.

Bitcoins onbruikbaar

Thomas is een computerprogrammeur en woont in San Francisco. Tien jaar geleden heeft hij in totaal 7.002 Bitcoins ontvangen voor het maken van een video.

Inmiddels is de waarde ruim 200 miljoen euro waard. Echter is het wachtwoord van de harde schijf onduidelijk. Eindeloos proberen is geen optie aangezien het gaat om een IronKey-schijf welke na tien fouten inlogpogingen automatisch zal vergrendelen.

Inmiddels zijn er 8 van de 10 pogingen gebruikt waarmee er nog maar 2 pogingen resterende zijn.

Volgens het gespecialiseerde bedrijf Chainalysis staat er wereldwijd 20 procent van de 18,5 miljoen bestaande bitcoins op verloren harde schijven.