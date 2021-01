HTC Desire 21 Pro 5G: Snapdragon 690 en 5G voor 350 euro

HTC heeft een nieuwe smartphone op de markt gebracht welke zich richt op het goedkopere midden segment. Het gaat hierbij om de nieuwe HTC Desire 21 Pro welke beschikt over 5G.

HTC Desire 21 Pro

HTC is al langere tijd niet meer de grootmacht in smartphonemarkt welke vooral in het verleden een behoorlijke positie heeft weten op te bouwen, toch heeft het bedrijf een nieuwe smartphone uitgebracht. De nieuwe HTC Desire 21 Pro 5G is een mid-range smartphone welke beschikt over een Snapdragon 690.

De nieuwe Desire 21 Pro 5G komt met een groter 6,7 inch scherm en bevat een kleine notch. Het scherm is van het type LCD en heeft een verversingssnelheid heeft van 90 Hz met een resolutie van 2400 x 1080 pixels.

Onder de motorkap van het toestel is er een Snapdragon 690 te vinden welke bijgestaan zal worden door 8GB aan intern geheugen. De telefoon heeft ook 128 GB opslag en een 5000mAh accu.

Ook ontbreken vier camera’s aan de achterzijde niet. De hoofdcamera is een 48 MP sensor, gevolgd door een 8 MP groothoekcamera, 5 MP dieptecamera en 2MP macrocamera.

HTC heeft de smartphone een adviesprijs meegegeven van 350 euro en zal verschijnen in het zwart en paars. Vooralsnog is het nog onduidelijk of de smartphone ook naar Nederland op de markt zal komen.