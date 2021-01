DuckDuckGo bereikt 102 miljoen dagelijkse zoekopdrachten

DuckDuckGo heeft opnieuw een record weten te vestigen. De zoekmachine als alternatief op Google heeft voor het eerst op een dag 102 miljoen zoekopdrachten uitgevoerd. Voor de zoekmachine een nieuwe record.

Google is nog altijd de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Vooral vanuit de privacyrichting zijn er enkele alternatieven zoals DuckDuckGo welke in opmars bezig zijn. De zoekmachine zet in tegenstelling tot de concurrenten vol in op privacy. De zoekmachine verzamelt geen persoonlijke informatie, waardoor er ook geen persoonlijke advertenties verschijnen.

Een nieuw record

De afgelopen week heeft DuckDuckGo 102 miljoen zoekopdrachten verwerkt. In augustus van afgelopen jaar was het gemiddelde aantal opdrachten 65,2 miljoen. Inmiddels is het gemiddelde 91 miljoen. Op 11 januari bereikte DuckDuckGo 102 miljoen zoekopdrachten.

Vooral door de toenemende privacy vragen is DuckDuckGo in populariteit toegenomen.

Via de website is de zoekmachine te gebruiken. Ook Voor iOS en Android zijn er apps beschikbaar.