Slim energie besparen via smart home producten

Smart home producten zijn behoorlijk in opkomst. De nieuwe mogelijkheden van smart home gaan tegenwoordig verder dan een set slimme lampen of een slimme schakelaar. Ook voor het besparen van energie zijn er tegenwoordig voldoende mogelijkheden.

Zowel voor het milieu en je portemonnee is het goed om energie te besparen. Smart home producten kunnen heel goed helpen om energie te besparen. Uiteraard is het ook mogelijk om te starten met energie vergelijken.

Besparen op elektriciteit via smart home

Besparen op elektriciteit is al snel mogelijk door energiezuinige producten te gebruiken. Naast het vervangen van apparaten is het ook mogelijk om bestaande producten zuiniger te maken.

Apparaten in de stand-by modus verbruiken aardig wat energie, terwijl ze niet worden gebruikt. Tijdens het sluimerverbruik zal er alsnog energie verbruikt worden. Door het gebruik van slimme stekkers is het mogelijk om eenvoudig energie te besparen.

Dit zijn stekkers die je tussen je apparaat en je stopcontact plaatst. Via een app is het vervolgens mogelijk om te bepalen wanneer deze volledig uitgezet moet worden en ook weer aan gaat. Dit kan handmatig via de app of volgens een volledig vast ritme. Naast de TV kan je bijvoorbeeld ook je lampen of apparatuur als computers/ monitoren te koppelen aan een slimme stekker.

Er zijn ook slimme stekkers welke meten hoeveel energie het apparaat verbruikt. Zo zie je direct welke apparaten in huis het meeste stroom verbruiken.

Slimme verlichting

Verlichting is een van de grootste energieverbruikers in het huis. Het is sowieso verstandig om de oudere gloeilampen te vervangen voor energiezuinige ledverlichting. Indien je toch overstapt is het verstandig om gelijk slimme ledverlichting aan te schaffen, hiermee is het mogelijk om de verlichting volledig te programmeren door het gebruik van schema’s, sensoren en slimme data welke is verzameld. Tegenwoordig zijn er vele merken waarvan Philips momenteel een van de populairste is. Naast Philips Hue zijn er ook lampen van Ikea, Innr en nog vele tientallen merken. Tegenwoordig verkoopt ook de Lidl verschillende smart home producten.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn prima aan te sluiten op smart home producten. De beste manier om veel op je elektriciteitskosten te besparen is het zelf opwekken van energie. Door het gebruik van zonnepanelen is het mogelijk om eenvoudig energie te besparen. In combinatie met smart home producten kan je ook nog scenario’s in plannen zodat bijvoorbeeld de droger of wasmachine op een geschikt moment zal draaien. Door het gebruik van slimme wasmachines kan je ervoor zorgen dat de wasmachine alleen draait als er volop zon schijnt.