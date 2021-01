Ring Video Doorbell Wired: Nieuwe compacte deurbel

Ring heeft woensdag een nieuwe compacte videodeurbel aangekondigd welke zonder accu gebruikt zal worden. Het gaat hierbij om de Ring Video Doorbell Wired.

Ring Video Doorbell Wired

Ring heeft de Ring Video Doorbell Wired gepresenteerd. Dit is een compacte slimme deurbel welke beschikt over een groot aantal functionaliteiten. Zo zijn er onder meer 1080p video aanwezig en ontbreken functies als nachtzicht en ruisonderdrukking niet.

De nieuwe deurbel is direct aan te sluiten op het stroom, hierdoor is er geen accu nodig en is opladen ook geen vereiste.

Ook werkt de Ring Video Doorbell Wired met het aanvullende Ring Protect Plan; hiermee krijg je directe toegang tot de online mogelijkheden zoals Pre-Roll en opnames.

Beschikbaarheid Ring Video Doorbell Wired

Met de komst van de nieuwe Ring Video Doorbell Wired is het ook gelijk de goedkoopste variant. Voor 59 euro is de nieuwe compacte deurbel vanaf mei 2021 te verkrijgen in Nederland.