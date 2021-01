OnePlus mede-oprichter Carl Pei komt met nieuw bedrijf ‘Nothing’

‘Nothing’ is het nieuwe consumententechnologiebedrijf van de OnePlus mede-oprichter Carl Pei. Exacte details over het nieuwe bedrijf en de producten zijn vooralsnog onduidelijk.

Nieuw bedrijf ‘Nothing’

Nothing is volgens CEO en oprichter van Nothing Carl Pei een nieuw techbedrijf dat gevestigd is in Londen. Volgens Carl Pei is het tijd voor een frisse wind van verandering in de technologie sector.

Nothing zal in de eerste helft van dit jaar zijn eerste apparaten op de markt brengen. Om welke producten het gaat is vooralsnog onduidelijk. Naar verwachting gaat om ‘slimme apparaten’ al is dit woord behoorlijk algemeen.

Nothing moet de grenzen tussen mensen en technologie wegnemen om zo een naadloze digitale toekomst te creëren, aldus de tech-ondernemer.

Inmiddels zijn er al een aantal investeerders aangetrokken en heeft het bedrijf onlangs 7 miljoen dollar aan investeringen opgehaald bij onder andere de populaire YouTuber Casey Neistat. De 31-jarige Pei vertrok afgelopen najaar bij OnePlus.