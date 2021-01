Xiaomi toont nieuwe Mi Air Charge Technologie

het draadloos opladen is al even op de markt en ook op dat vlak gaan de ontwikkelingen behoorlijk snel. Voor zover zijn alle technieken gericht op een kabel met een oplaadplaat. Het Chinese Xiaomi heeft een nieuwe oplader laten zien welke gebruik maakt van de Mi Air Charge technologie.

De Mi Charge Technologie is een vorm van draadloos op afstand opladen, of beter bekend als “remote charging technology”. Deze techniek maakt het mogelijk om meerdere apparaten gelijktijdig te laden. Ook is het mogelijk om tijdens het opladen de smartphone te gebruiken.

Xiaomi heeft een nieuwe unit ontwikkeld welke beschikt over interferentie-antennes. Een fasecontrole-array bestaande uit 144 antennes zendt millimeterbrede golven via beamforming voor het opladen.

Onder de motorkap van de smartphone is er een antenne-array te vinden welke beschikt over een ingebouwde antenne.

Momenteel is de Xiaomi-technologie voor opladen op afstand in staat om 5 watt op afstand op te laden voor een enkel apparaat binnen een straat van enkele meters. Uiteraard gaat het hierbij nog om een concept technologie welke in de toekomst verder uitgebreid zal gaan worden. Het is ook de vraag wat zo’n oplaadkubus qua gevolgen op de mens is gericht. Het apparaat maakt gebruik van microgolven welke ook in magnetrons is te vinden en WiFi.