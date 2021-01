Xiaomi komt op 8 februari met onthulling Mi 11 smartphone

Xiaomi komt op 8 februari met de onthulling van de nieuwe Mi 11 smartphone. Xiaomi zal tijdens het evenement de nieuwste smartphone aankondigen en presenteren.

De Xiaomi Mi 11 is eind 2020 in China officieel verschenen. Na twee maanden komt de smartphone ook naar Europa op de markt. Zoals gewoonlijk lanceert Xiaomi zijn Mi-reeks een tijdje later ook altijd in Europa en overige landen. De Xiaomi Mi 11 zal op 8 februari officieel uitgebracht worden.

De Xiaomi Mi 11 is te verkrijgen in een aantal verschillende kleuren. In China heb je de keuze uit een grijze, blauwe en witte variant met een glazen achterkant. Ook is er een paarse of beige variant gemaakt van leer. De Mi 11 beschikt over een metalen frame.

Xiaomi heeft de smartphone voorzien van een 6,81-inch groot scherm met een QHD resolutie. Hierbij is de verversingssnelheid geconfigureerd op 120Hz. Het scherm is voorzien van een laag Gorilla Glass Victus welke krassen en beschadigen zal voorkomen.

Snapdragon 888-processor

Xiaomi heeft wat betreft de processor een primeur. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 888-chip aanwezig welke als opvolger zal gelden van de Snapdragon 865. De chip is vooral op snelheid en grafische prestaties flink aangepast. Ook is de 5G-model geïntegreerd in de Snapdragon 888.

De basisvariant is voorzien van 8GB aan RAM en heeft 128GB aan interne opslag. De 256GB-variant is voorzien van 12GB aan werkgeheugen.

Camera’s

Aan de achterzijde van de smartphone zijn er een drietal camera’s te vinden. Het gaat hierbij om een 108 megapixel hoofdcamera. Naast de hoofdcamera is er ook een groothoek-sensor en macro-sensor aanwezig.

Android

Android 11 is vanuit de fabrikant direct aanwezig op de smartphone. Xiaomi heeft het toestel voorzien van MIUI 12.5.