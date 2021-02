App Clubhouse enorm populair; 5 miljoen downloads in één maand

De praat-app Clubhouse is enorm snel aan het stijgen en groeit snel in populariteit. De iPhone-app kreeg er 4,6 miljoen gebruikers bij in de eerste zestien dagen van de maand februari. Het aantal downloads is flink aan het groeien.

Clubhouse-app

De praat-app Clubhouse is in de gehele wereld enorm populair. De app was tot dinsdag 8,1 miljoen keer gedownload in de Apple App Store. Zo heeft onderzoeksbureau App Annie laten weten.

Naast de populairste landen Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan is de app ook in Nederland steeds populairder. Veel bekende personen in Nederland gebruiken de app.

Vooralsnog is de app alleen te downloaden voor de iPhone gebruikers. Op basis van een uitnodiging van een bestaande gebruiker is aanmelden mogelijk voor de app. Wanneer de Android-app zal verschijnen is vooralsnog onduidelijk.

Clubhouse is een sociaal netwerk met virtuele kamers waarin mensen live met elkaar kunnen praten. Vooralsnog richt Clubhouse zich alleen op audiochats. Vooral vanwege de huidige Corona maatregelen is de app in de gehele wereld enorm populair.