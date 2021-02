Ziggo start met uitzending Formule 1 in 4K-kwaliteit

Klanten van Ziggo met een geschikte mediabox hebben de mogelijkheid om het nieuwe Formule 1-seizoen te kijken in de hogere 4K-beeldkwalieit.

Formule 1 uitzending 4K

Ziggo-klanten met een Mediabox Next kunnen de Formule 1-races in 4K bekijken. Via IPTV werken de 4K-uitzending. Hierdoor is er een internetverbinding vereist. Via kanaal 14 worden de F1-races direct in 4K weergegeven.

Voor de weergave van 4K is er wel een Mediabox Next vereist. Uiteraard is er ook een 4K-tv vereist. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 start op 26 maart.

Vooralsnog krijgen alleen consumenten met het duurste abonnement de Mediabox Next. Gebruikers van Mediabox Next hoeven niets te doen om Formule 1 in 4K Ultra HD te kunnen volgen. De races worden direct zichtbaar via kanaal 14 in 4K-kwaliteit.