Twitter Spaces concurrent op populaire Clubhouse-app

Clubhouse is enorm populair. Clubhouse is dé audiohype van dit moment, en heeft in een korte tijd een enorme doelgroep weten aan te spreken. De reden is vooral een eenvoudige app en de huidige situatie rondom de corona pandemie.

Twitter spaces

Vrijwel alle grote platformen zijn bezig met een vergelijkbaar platform voor audio. Facebook is bezig met een audio-feature en Twitter komt met Twitter Spaces.

Vorige week behaalde Clubhouse de 8 miljoen gebruikers. In vergelijking met Twitter en Facebook is 8 miljoen enorm weinig. Facebook heeft zelfs 2,7 miljard actieve gebruikers.

Twitter wil met Spaces een concurrent neerzetten voor Clubhouse. Spaces is een ontmoetingsplek, waar gebruikers via spraak een community groep kunnen opzetten. Spaces zijn live zolang ze geopend zijn.

Inmiddels is Spaces toegankelijk voor een kleine groep gebruikers voor zowel Android als iOS.

Naar verwachting zal Twitter Spaces in maart uitgebreid vrijgegeven voor de gebruikers.