Productfoto nieuwe OnePlus Watch opgedoken

Het inmiddels geen geheim meer dat OnePlus op 23 maart een nieuwe smartwatch zal aankondigen. OnePlus komt volgende week met de eerste smartwatch en ook de nieuwe OnePlus 9-serie.

OnePlus Watch

We zullen op 23 maart meer informatie krijgen over de nieuwe OnePlus Watch. Inmiddels is er een render geplaatst door het Twitter-account van Unbox Therapy. Voor de OnePlus Watch gaat het om de eerste gelekte afbeeldingen welke zijn verschenen.

Op de render zijn duidelijk twee knoppen te zien aan de rechterzijde. Volgens gelekte specificaties beschikt de smartwatch verder over een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en is er ondersteuning voor de Warp Charge laad techniek. Verder zou de smartwatch beschikken over meerdere sensors om slaap, stress, bloedzuurstof en hartslag te meten,

Op 23 maart zullen we alle details te horen krijgen over de nieuwe smartwatch van OnePlus.