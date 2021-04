Bitcoin exchange Coinbase vanaf 14 april aanwezig op NASDAQ

De Amerikaanse cryptocurrency-exchange Coinbase is al enkele maanden bezig met een voorbereiding van de aansluiting op de beurs. Vanaf 14 april 2021 zal Coinbase beursgenoteerd zijn op de NASDAQ.

We’re happy to announce that earlier today, the SEC declared our S-1 registration statement effective and that we expect our direct listing to occur on April 14, 2021, with our Class A common stock trading on the @NASDAQ under the ticker symbol COIN.https://t.co/cwRZWmj9Pv

— Coinbase (@coinbase) April 1, 2021