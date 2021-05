Gemakkelijk altcoins verhandelen bij Bitvavo met de welkomstbonus

Cryptocurrency is behoorlijk trending. Naast Bitcoin is er momenteel wereldwijd en ook in Nederland veel interesse in de handel van cryptocurrency. Voornamelijk de altcoins zijn enorm populair.

In Nederland zijn er verschillende diensten welke de instap tot cryptocurrency redelijk eenvoudig maken. Een goed voorbeeld is de Nederlandse exchange Bitvavo. Via de app is het mogelijk om snel te traden zonder veelal technische kennis.

Er zijn naast Bitcoin tal van andere Altcoins welke relatief onbekend zijn. Bij Bitvavo zijn er meer dan 50 verschillende cryptocurrency te vinden. Als voorbeeld naast Bitcoin is ook Ethereum, Ripple, NEO of VeChain aanwezig. Interessant aan Blox is vooral de handelscommissie welke relatief laag zijn.

Wat is Bitvavo

Bitvavo is een Nederlands bedrijf welke zich richt op crypto. Via het platform kan je hierdoor eenvoudig crypto kopen via iDeal en andere betaaltoepassingen.

Bitvavo is een exchange waarin je de coins kan bewaren. In tegenstelling tot cold wallets of software wallets waarbij je nadien je munten moet verzenden naar een aparte wallet, is het hier mogelijk om alles te behouden in de online omgeving. Nadeel is wel dat je geen toegang zal krijgen tot de keys van de coins. Het is altijd goed om je te verdiepen in een wallet zoals bijvoorbeeld een Ledger.

Welkomsbonus voor weinig handelskosten

Bij Bitvavo krijg je bij een eerste aanmelding tot 1000 euro gratis aan handelen. Hiermee is het mogelijk om voor 7 dagen geen handelskosten tot €1000 aan digitale cryptocurrency te betalen.

Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo

Aanmelden bij Bitvavo

De registratie bij Bitvavo is zeer eenvoudig. Bij de registratie vul je gevraagde gegevens in waarmee je vervolgens de identiteit dient te bevestigen. Belangrijk is de geavanceerde 2FA beveiliging.

Bitvavo stelt geen limieten aan het bedrag. Starten is al mogelijk vanaf 1 euro.

Meld je eenvoudig aan op Bitvavo