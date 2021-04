PlayStation 5 kopen? Nieuwe voorraad komt naar Nederland

Het lijkt erop dat er binnenkort een nieuwe voorraad PlayStation 5 consoles naar Nederland komt. Al enkele maanden is de console lastig te verkrijgen. Inmiddels zijn er verschillende signalen ontvangen vanuit bestaande pre-orders dat de Nederlandse retailers opnieuw een voorraad zullen ontvangen begin mei.

PlayStation 5 voorraad

Vanuit de Amazon bestellingen is de bevestiging verzonden dat er een nieuwe voorraad opkomst is voor de Nederlandse markt. Naast Amazon is ook de verwachting dat de webwinkel Bol.com na enkele weken weer een nieuwe voorraad zal ontvangen van de PlayStation 5 console.

Amazon

De Duitse tak van Amazon heeft klanten laten weten dat er een nieuwe levering wordt verwacht begin mei. Vanuit Nederland is het mogelijk om te bestellen bij de Duitse versie van Amazon. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.

Voorraad bij Bol.com

De Nederlandse (web)winkels hebben zelf nog geen nieuws naar buiten gebracht. Maar de verwachting is dat er een nieuwe voorraad zal komen bij Bol.com. Via de website van Bol.com is het mogelijk om een alert in te stellen, hierdoor krijg je vooraf een notificatie bij nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com voor een notificatie bij nieuwe voorraad.

Overzicht

Bijgewerkt op 29-4-2021 (21:15)