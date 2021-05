Heeft Alibaba voor $20 miljard aan Bitcoins gekocht?

Het in China gevestigde e-commercebedrijf Alibaba heeft als we de laatste geruchten mogen geloven naar verwachting $20 miljard dollar aan Bitcoins gekocht.

Stapt Alibaba in de Bitcoins?

Na de eerdere correctie is de Bitcoin opnieuw opweg naar de $60.000. Sinds eind deze week zijn er geruchten voorbij gekomen dat de e-commercegigant Alibaba misschien $20 miljard aan Bitcoins heeft gekocht.

De geruchten zijn naar buiten gekomen nadat het Alibaba heeft laten weten zijn winstrapport over het eerste kwartaal van 2021 op 13 mei naar buiten zal brengen.

Op 13 mei zullen de financiële resultaten uitgebracht worden. Net als elk ander financieel kwartaalrapport bevat het rapport de totaalcijfers welke het bedrijf in de eerste periode van 2021 heeft weten te behalen.

Er is nog geen officiële bron welke de geruchten weet te bevestigen. Goed om 13 mei even in de gaten te houden. Indien de geruchten waar zijn – is dit een positieve ontwikkeling vanuit de Chinese markt.