Ethereum op weg naar koersrecord van $4.000

De waarde van Ethereum is op weg naar een nieuwe record. Inmiddels is de $4.000 goed in zicht en is de munt op weg om een nieuw record te behalen. Op moment van schrijven staat de waarde van Ethereum op $3.900.

Ethereum koersrecord

Ethereum bereikt vandaag een nieuw hoogtepunt. En heeft bijna de $4.000 weten te bereiken. Ethereum zit al enkele maanden stevig in de lift. De digitale valuta is sinds vorig jaar stevig aan het stijgen.

Voor Ethereum is er vooral veel institutionele interesse in de altcoin. Door de toename van institutioneel geld is een behoorlijk volume op Ethereum.

Ook het handelsvolume blijft toenemen waardoor de verwachting is dat Ethereum later vandaag de $4.000 zal gaan breken.