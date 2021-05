5 apps waarmee je geld kunt verdienen vanaf je iPhone

Kun jij wel een extra zakcentje gebruiken? Bijverdienen kan tegenwoordig ook gewoon via je iPhone op redelijk eenvoudige manieren, maar dan moet je wel weten waar je moet zijn. We zetten vijf apps op een rijtje waarmee je geld kunt verdienen vanaf je iPhone.

Plus500

Geld verdienen door slim te investeren kan door te beleggen. De bekendste en beste beleggingsapp in Nederland waarmee dit kan is Plus500. Dit platform bied je de mogelijkheid om in allerlei zaken te beleggen: aandelen, opties, forex, indices, grondstoffen en nog meer. De app geeft je de mogelijkheid om contracts for difference (CFD’s) op aandelen en indices van de grootste beurzen ter wereld kopen. Wil je Plus500 gratis en zonder risico leren kennen, dan kun je een demo account openen.

Blox

Beleggen kan natuurlijk ook anders, namelijk door te investeren in cryptovaluta. Dit is momenteel bijzonder populair, vooral omdat de markt zo hard in beweging is dat je snel winst kunt maken. Natuurlijk kun je ook even snel verlies maken, maar dat is een kwestie van meermaals per dag in de gaten houden hoe de markt zich beweegt en bepalen of het tijd is om snel te verkopen of niet. Een app die het beleggen in cryptovaluta laagdrempelig maakt is de Nederlandse app Blox. Hierin kun je beleggen in 30 populaire crypto’s en eenvoudig kopen en verkopen.

NuCash

Met de app NuCash kun je op verschillende manieren aan geld komen. Bijvoorbeeld door cashcoins te sparen bij webshops, door e-mails te lezen of deel te nemen aan gratis acties. Ook het invullen van enquêtes en je acties delen via social media kan geld opleveren. Je spaart zo een bedrag op dat je vervolgens op je bankrekening kunt laten storten of kunt omzetten in cadeaus zoals giftcards. Het enige wat je hoeft te doen om van start te kunnen gaan, is een account aanmaken.

Easy Shift

Met de app Easy Shift krijg je betaald voor het geven van reviews of het voltooien van snelle opdrachten. Hiervoor zoek je winkels in de buurt, vul je enquêtes in en laat je foto’s achter. Er zit geen ingewikkelde aanvraagprocedure aan en je ontvangt je betaling binnen 48 uur via PayPal.

Scoopshot

Maak je graag mooie foto’s met iPhone, dan kun je met de Scoopshot af deelnemen aan dagelijkse fotowedstrijden. Gebruikers van de app mogen stemmen op wat zij de beste foto’s vinden met elke dag een nieuwe winnaar. Op de app zoeken uitgevers en merken naar goed fotomateriaal. Jouw beste foto’s leveren je kans op prijzen of cash geld op van uitgevers die de foto’s opkopen.

Dit is natuurlijk nog maar een selectie van de apps waarmee je geld kunt vinden. Maar probeer ze eens uit, misschien krijg je de smaak wel te pakken!