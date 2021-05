Sony gaat PlayStation 5 direct aan consumenten verkopen in Nederland

Sony gaat binnenkort de PlayStation 5 direct aan de consument verkopen zonder de tussenkomst van een tussenpartij. Hiermee is het mogelijk om de console direct te bestellen via de site van Sony, zonder de tussenkomst van een webshop of tussenpartij.

PlayStation 5 direct te verkrijgen

Sony maakt deze plannen bekend tijdens een bijeenkomst voor investeerders. De directe verkoop is al langer beschikbaar in de VS en zal zich langzaam uitbreiden richting andere regio’s. Met de directe verkoop heeft Sony als doel om de verkoop en omzet te verhogen.

Op een slide van een presentatie zijn landen als Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aanwezig. Hiermee is het zo goed als zeker dat Nederland onderdeel zal uitmaken van de beschikbaar.

Wat dit betekent voor de aanhoudende schaarste is vooralsnog onduidelijk. Al sinds de release van de PlayStation 5 kampt het bedrijf met extreme tekorten en is de nieuwe console nauwelijks te verkrijgen.