Miljardair Carl Icahn overweegt miljarden investering in bitcoin & altcoins

Tegenwoordig stappen steeds meer miljardairs met hun vermogen in de digitale valuta. Naast de focus op Bitcoin zien we hierin steeds meer een verschuiving naar altcoins als Ethereum en bijvoorbeeld Cardano.

Miljardair overweegt investering Bitcoin

Miljardair Carl Icahn laat weten serieus een positie in een of meerdere cryptocurrencies te nemen. met een vermogen van ruim 15 miljard dollar is Carl Icahn een behoorlijk grote speler.

In een interview met Bloomberg laat Icahn, oprichter van Icahn Enterprises, weten dat hij momenteel nog geen crypto bezig, maar hier wel stevig over nadenkt. Hij laat tegenover Bloomberg weten dat hij op een relatief grote manier zou kunnen instappen met zijn bedrijf.

Icahn laat daarnaast weten dat hij Ethereum in de toekomst flink zal zien stijgen, waar Bitcoin vooral een oppotmiddel is. Ethereum kan daarnaast volgens hem ook gebruikt worden voor verschillende toepassingen in het bedrijfslevel.