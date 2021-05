Tóch die dure nieuwe telefoon kopen: zo doe je dat

Producenten van high end smartphones verleiden ons ieder jaar met een nieuw toestel dat nóg beter is. Als je daar gevoelig voor bent en graag het nieuwste van het nieuwste wilt hebben, kun je er tegenaanlopen dat er nieuw product op de markt komt waar je geen geld voor hebt. We bespreken drie manieren waarop je tóch die dure nieuwe telefoon kunt kopen.

Telefoon bij abonnement

De meest voor de hand liggende manier waarop je die gewenste nieuwe telefoon toch kunt bekostigen, is door een nieuwe telefoonabonnement met dat toestel af te sluiten. Je kunt de kosten dan spreiden over een contractduur van twee of drie jaar. Je hebt dan wel forse maandelijkse kosten voor je telefoon en telefoonabonnement. Daar komt bij dat je bij het afsluiten van het abonnement waarschijnlijk alsnog een deel van het aankoopbedrag van het toestel in één keer moet afrekenen, omdat telefoonaanbieders liever de maandbedragen aantrekkelijk houden. Een nadeel van het toestel aanschaffen via deze constructie is ten eerste dat je vaak niet voor de goedkoopste aanbieders voor telefoondiensten kunt kiezen en ten tweede dat je minder voor het toestel betaalt als je het elders ‘los’ koopt zonder abonnement.

Geld lenen bij een kredietverstrekker

Wil je het toestel liever voor de beste prijs kunnen kopen en de gunstigste aanbieder voor je telefoonabonnement kunnen kiezen, dan moet je het toestel dus los van een telefoonabonnement kopen bij de goedkoopste aanbieder. Je moet dan wel de aanschafkosten in één keer kunnen neertellen. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, zou je een kleine persoonlijke geld lening kunnen afsluiten bij een kredietverstrekker. Dat is een andere manier om de kosten te verspreiden, zonder vast te zitten aan een langdurig en inflexibel contract bij een aanbieder van telefoonabonnementen om dat je telefoon onderdeel uitmaakt van het abonnement. Natuurlijk is geld lenen niet gratis. Je betaalt rente, maar bij een relatief kleine lening met een korte looptijd kan dit meevallen.

Geld lenen bij een bekende

Wil je of kun je geen geld lenen bij een kredietverstrekker? Dan kun je ook nog proberen bij een bekende aan te kloppen. Officieel moet ook dan een leencontract opgesteld worden en een marktconforme rente in rekening gebracht worden, maar dit soort zaken vindt doorgaans onderhands plaats. Een voordeel daarvan is dat je geen of minder rente betaalt en de lening niet geregistreerd wordt bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) (wat zelfs bij het telefoonabonnement met toestel het geval zou zijn). Maar lenen bij familie of vrienden kan voor spanningen zorgen, en het is maar de vraag of je een familieband of vriendschap op die manier onder druk moet willen zetten.

Niet is onmogelijk dus, maar het kan in ieder geval geen kwaad om geen impulsieve beslissingen te nemen. Denk er nog even over na en overweeg of je de consequenties van deze verschillende soorten financiering wilt accepteren. Verder is het natuurlijk altijd raadzaam om zo min mogelijk geld uit te geven dat je niet hebt.