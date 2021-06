Nieuwe baan zoeken: slimme tips en tricks

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je een nieuwe baan zoeken? Dat is altijd een spannend moment: een carrièreswitch is niet zomaar even iets. Of je nu werk gaat zoeken in een geheel nieuw werkveld of alleen van bijvoorbeeld bedrijf wilt veranderen: dat is uiteraard aan jou om te bepalen. Met onze tips en tricks maak je je banenzoektocht tot een succes!

Passende vacatures vinden

Om te kunnen achterhalen welke banen er voor je zijn, is het belangrijk om vacatures te gaan zoeken. Dat kan via zoekmachines zoals Google: vaak kom je zo al een flink eind. Het is echter nog handiger om een gespecialiseerd platform te checken, waar interessante vacatures voor je worden verzameld. Bij Pro-gress kun je terecht voor uiteenlopende vacatures die de moeite waard zijn. Of je nu een baan zoekt in de klantenservice, energie, telecom of zorg: je hebt veel om uit te kiezen. Of denk natuurlijk aan een IT functie, via IT vacatures Amsterdam. Door op die manier doelgericht te zoeken, kom je vacatures tegen die goed bij jou passen.

Wensen achterhalen

Nadat je hebt rondgekeken op handige platforms en allerlei vacatures hebt gezien, wordt het je waarschijnlijk steeds duidelijker wat je wel of niet interessant vindt. Zeker als je een nieuwe richting op wilt gaan, is het belangrijk om op dit gebied je persoonlijke wensen te achterhalen. In welke branche wil je werken, hoe ziet de ideale functie eruit en wat zijn je verdere voorwaarden? Door dit voor jezelf op een rijtje te hebben, kun je nog specifieker gaan zoeken naar jouw droombaan.

Netwerk inzetten

Hoewel je natuurlijk met name zelf aan het werk moet gaan om een nieuwe functie te vinden, is het tevens slim om je netwerk in te schakelen. Plaats bijvoorbeeld in een bericht op social media zoals LinkedIn dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Er hoeft maar net iemand te zijn die iets passends voorbij heeft zien komen, en dit aan je kan doorgeven. Zo kun je ook uitkomen bij vacatures die je zelf misschien nooit had gevonden. Vraag bijvoorbeeld tevens binnen je netwerk om jouw bericht te delen. Op die manier bereik je weer een groter publiek. Vaak worden er op deze manier goede matches gemaakt, tussen werkgevers en werknemers. Het is in ieder geval het proberen waard.

Sollicitatie voorbereiden

Is het moment daar: ga je ergens solliciteren? Dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel in het proces! Je wilt immers een goede indruk achterlaten – dat is essentieel om kans te maken op de baan. Bereid het gesprek daarom voor. Kleed je netjes aan. Probeer in te schatten welke vragen er aan je gaan worden gesteld, om alvast een antwoord klaar te hebben. Bedenk zelf ook vragen om te kunnen stellen. Zo ga je dat sollicitatiegesprek rocken, en binnenkort hopelijk genieten van je nieuwe droomfunctie!