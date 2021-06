MediaMarkt BTW weg ermee-actie 2021 start op 27 juni: Dit zijn de aanbiedingen

Dit jaar is het weer tijd voor de MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie. De actie start dit jaar op 23 juni en loopt tot zondag 27 juni. Hierbij krijg je een flinke korting op een groot deel van het assortiment. De werkelijke korting is hiermee 17,3 procent.

MediaMarkt BTW weg ermee-actie 2021

Al enkele jaren is de actie van de MediaMarkt in Nederland. In de voorgaande edities verschenen er mooie deals. Niet alle aanbiedingen zijn voordeliger maar een aantal producten zijn altijd behoorlijk in de aanbieding en worden verkocht voor een mooi bedrag.

Bezoek de website van de MediaMarkt BTW-actie

Wanneer start de actie?

Op woensdag 23 juni om 21:00 start de MediaMarkt met de BTW-actie. Hierdoor is de actie actief op de volgende dagen:

Woensdag 23 juni 2021

Donderdag 24 juni 2021

Vrijdag 25 juni 2021

Zaterdag 26 juni 2021

Zondag 27 juni 2021

Hoeveel korting krijg je?

MediaMarkt doet voor dat ze de BTW voor je betalen, in de praktijk verloopt dit is anders. De wettelijke BTW blijft gehandhaafd. Een rekenvoorbeeld: een LED-tv kost normaliter €1210: met de actie betaal je €1210 x (100/121) = € 1000. Je daadwerkelijke voordeel inclusief korting is 17,36%.

MediaMarkt zal hierdoor de 17,36% BTW betalen op een groot deel van het assortiment.

Bekijk de aanbiedingen op de website van MediaMarkt

Welke producten zijn uitgesloten?

De volgende producten zijn uitgesloten: Apple, Dyson, accessoires, muziek, film, software, games, console hardware & accessoires, storage, Power Service en verzekeringen, cadeau kaarten en tegoedkaarten.

Welke producten zijn in de aanbieding?

Deze informatie zullen we bij de start van de actie toelichten in nieuwe blogs. Blijf onze website goed in de gaten houden voor interessante aanbiedingen.

Bezoek de website van de MediaMarkt BTW-actie