Polkadot (DOT) te verkrijgen via exchange Bitvavo

Polkadot (DOT) is sinds deze week te vinden tussen het aanbod van de Nederlandse echange Bitvavo.

Bitvavo is in Nederland de populairste Nederlandse exchange waar je vrij eenvoudig via verschillende Nederlandse betaalmogelijkheden eenvoudig kan investeren in crypto. De meest gebruikte en populaire coins zijn aanwezig zoals Ethereum, Bitcoin. Bitvavo blijft nieuwe altcoins toevoegen – waaronder Polkadot.

Polkadot (DOT) is toegevoegd aan het platform waarmee je eenvoudig via Bitvavo kan investeren in Polkadot.

Wat is Polkadot

Polkadot richt zich op een netwerk van smart contracts welke de concurrent zal aangaan met Ethereum. Polkadot is een shared multichain network welke zich richt op meerdere blockchains welke naast elkaar kunnen communiceren, hiermee zijn er wat betreft de schaalbaarheid en transactiekosten geen problemen op het netwerk van Polkadot.

