Waarde Bitcoin opnieuw boven de $50.000

Voor het eerst sinds mei 2021 heeft de Bitcoin opnieuw de $50.000 weten te bereiken. Al sinds vrijdag bereikte de Bitcoin een waarde van bijna $50.000. Vanochtend heeft Bitcoin een waarde weten te bereiken van meer dan $50.000.

Naast Bitcoin zijn er ook vele altcoins welke positief reageren. Een goed voorbeeld is Cardano welke de afgelopen weken behoorlijk hard is gestegen en zelfs vanochtend een nieuwe All Time High weten te bereiken.

Bitcoin passeerde maandagochtend de magische grens van $50.000. Op moment van schrijven staat de waarde op $50.310.

In april van dit jaar bereikte de Bitcoin een record van bijna 65.000 dollar. Vervolgens daalde de koers vanaf mei richting de 30.000 dollar.