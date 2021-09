Homey Bridge automatiseert smart home volledig online

Athom heeft vandaag aangekondigd dat het zijn Homey-smarthomeplatform goedkoper zal maken door naar de cloud te verhuizen. Het bedrijf laat weten dat het huidige platform erg krachtige hardware nodig heeft omdat het lokaal draait. Door de automatisering vanuit de cloud te draaien is de hardware overbodig.

Homey Bridge

De nieuwe Homey Bridge geeft een verbinding met de slimme apparaten en de cloud. Naast de bridge is er ook een abonnement waarmee je je smart home kunt automatiseren zonder overige hardware.

Homey Premium

Er komt een gratis versie en een Homey Premium-dienst die 3 euro per maand gaat kosten. De gratis Homey-app is beperkt tot een vijftal apparaten en ook heb je geen toegang tot Homey Insights met de gratis app. Met de app en een Homey Premium-abonnement van 3 euro per maand, kan een huishouden ongelimiteerd smarthomeapparaten bedienden die met internet verbonden zijn.

De Homey Bridge bevat geen zware processor en veel geheugen, in plaats hiervan is het product afhankelijk van de cloud. Daar is alles te automatiseren.

Homey Pro

De Homey Pro blijft bestaan voor meer professionele gebruikers en zal ook updates blijven ontvangen. Nog altijd heeft de Homey Pro een adviesprijs van 399 euro.