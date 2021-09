Ethereum heeft sinds EIP-1559 al ruim 219.000 ETH vernietigd

Ethereum heeft sinds de langverwachte London-update al behoorlijk veel ETH vernietigd. Tijdens de update werd Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 doorgevoerd. Deze EIP geeft vooral verbeteringen als het gaat om de transactiekosten op het netwerk.

EIP-1559 Burn

Sinds de London-update wordt het basistarief standaard vernietigd na elke transactie. Sinds de update in een maand tijd zijn er al ruim 219.000 ETH vernietigd. Gemiddeld over de laatste 30 dagen is de burn rate gemiddeld 4,81 ETH/min.

Drukte op het netwerk vanwege NFT

Als we kijken naar de statistieken is vooral de NFT marktplaats OpenSea verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid transacties op het netwerk van Ethereum. Via OpenSea zijn er de afgelopen 30 dagen ruim 32000 Ethereum vernietigd. Al sinds enkele maanden zorgt de gehele NFT hype voor veel populariteit op het netwerk van Ethereum. In de afgelopen weken zijn de transactiekosten flink gestegen op het netwerk.