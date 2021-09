Logi Dock: Nieuw multifunctioneel alles-in-één dock

Hardwarefabrikant Logitech heeft woensdag de nieuwe Logi Dock uitgebracht. Het gaat hierbij om een alles-in-één docking station welke beschikt over een aantal handige functionaliteiten en zich vooral richt op audio en meeting functionaliteiten.

Logi Dock: USB-C-dock voorzien van audio

Logitech heeft de support toegevoegd voor zowel Windows-pc’s, Macs als ook Chromebooks. Opvallend is de ingebouwde speakerphone welke is gecertificeerd voor Google, Microsoft Teams en Zoom. De speakerphone beschikt over een zestal microfoons, twee speakers en twee passieve radiotors voor de lage tonen.

Via USB-C is het apparaat aan te sluiten. Logi Dock verbindt tot vijf usb-apparaten en maximaal twee monitoren, terwijl je laptop ondertussen opgeladen kan worden tot 100W. Het gaat hierbij om de volgende aansluitingen:

2x keer USB-A 3.1 (5Gbps),

3x keer USB-C 3.1 (5Gbps)

1x DisplayPort 1.4 (4K@60Hz HDR)

1x HDMI 1.4b-poort (4K@60Hz HDR).

Prijs en beschikbaarheid

Het docking station is verkrijgbaar in de kleuren graphite en wit. Later dit jaar zal de docking station te verkrijgen zijn voor een bedrag van 449 euro.