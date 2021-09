Xiaomi 11T Pro beschikt over nieuwe 120W snellader

Xiaomi heeft afgelopen week de nieuwe Xiaomi 11-serie uitgebracht. De nieuwe smartphones beschikken over veel specificaties voor het geld. De serie beschikt over verschillende smartphones waaronder de 11T-, 11T Pro- en 11 Lite-smartphones.

Xiaomi 11T Pro

De Xiaomi 11T Pro is bijvoorbeeld de eerste met de snelste 120W bekabelde oplader van Xiaomi. Hierdoor is het mogelijk om de smartphone via HyperCharge op te laden.

De Xiaomi 11T Pro is het topmodel en beschikt over de krachtigste specificaties. Xiaomi heeft de 11T Pro voorzien van een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm met een FHD+ resolutie. In de aan/uit-knop is de vingerafdrukscanner verwerkt. De Xiaomi 11T Pro beschikt ook over dubbele Harman Kardon-luidsprekers met Dolby Atmos.

Krachtige Snapdragon 888

Onder de motorkap van de smartphone is er een krachtige Snapdragon 888-processor in combinatie met 8 GB of 12 GB DDR5 RAM aanwezig. Qua opslag zijn de volgende versies beschikbaar:

8GB/128GB opslag

8GB/256GB opslag

12GB/256GB opslag

De accu heeft een capaciteit van 5.000mAh en heeft ondersteuning voor 120W snelladen. Hiermee is de telefoon in slechts 17 minuten volledig opgeladen.

Prijs

Voor de basisversie met 8GB RAM en 128GB betaal je €649. De 8GB/256GB en 12GB/256GB versies kosten respectievelijk €699 en €749. Of en wanneer de smartphone naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.