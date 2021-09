iOS 15 en iPadOS 15 beschikbaar als download

Na maanden van testen is iOS 15 en iPadOS 15 eindelijk beschikbaar als download voor een groot deel van de iPhones en iPads. iOS 15 brengt allerlei vernieuwingen en verbeteringen naar het toestel.

iOS 15 nieuwe functies

Vanaf vanavond is iOS 15 te downloaden voor je iPhone. Voor de iPad is iPadOS 15 beschikbaar, iOS 15 en iPadOS 15 beschikken grotendeels over dezelfde nieuwe functionaliteiten.

Welke iPhones?

Er zijn een aantal iPhones welke geschikt zijn voor de nieuwe iOS 15 build. De volgende oudere iPhones zijn geschikt voor de nieuwe update. Uiteraard zijn de nieuwe iPhones ook geschikt.

De volgende toestellen krijgen iOS 15:

iPhone 12 (mini)

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone 11

iPhone SE (Tweede generatie)

iPhone XS (Max)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 (Plus)

iPhone 7 (Plus)

iPhone 6s (Plus)

iPhone SE (Eerste generatie)

iPod touch (7e generatie)

iOS 15 downloaden

Via de instellingen is het mogelijk om de update direct te downloaden. Het gaat om de volgende locatie: Instellingen>Algemeen>Software-update

Het downloaden van de nieuwe software kan even duren vanwege de drukte wereldwijd en interesse in de nieuwe update. Verstandig is om vooraf een reservekopie te maken, mochten er problemen ontstaan tijdens de update. Voor het maken van een reservekopie: