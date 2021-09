Betaalbare Realme GT Neo 2 beschikt over Snapdragon 870

De nieuwe Realme GT Neo2 is een betaalbare smartphone voor de Chinese markt en komt binnenkort ook naar de Europese markt. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 870 te vinden en is er een met diamanten verrijkte koelpaste toegepast.

Realme GT Neo 2

De goedkoopste variant van de Realme GT Neo2 kost in China omgerekend nog geen 320 euro, terwijl de duurste uitvoering 400 euro kost. Vooralsnog is er nog maar weinig informatie beschikbaar over de Europese prijzen.

Realme laat weten dat er minuscule stukjes diamant zijn verwerkt in het koelpasta. In de praktijk moet dit zorgen voor een betere verplaatsing van de warmte.

Alle uitvoeringen van de Realme GT Neo2 worden uitgerust met een 6,6-inch amoled-paneel met 120Hz verversingssnelheid. Naast de Snapdragon 870-soc is er een 5000mAh-accu aanwezig met oplaadvermogen van 65 watt.

In totaal komen er drie versies op de markt. Klanten kunnen kiezen uit 8GB met 1288GB/256GB. Het topmodel beschikt over 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan interne opslagruimte.