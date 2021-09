IKEA Sjömärke: Eenvoudige draadloze lader voor onder de tafel

IKEA komt met een draadloze inductielader voor smartphones en andere apparaten welke je eenvoudig kan bevestigen onder de tafel.

SJÖMÄRKE-lader

Al langere tijd verkoop IKEA draadloze Qi-laders, zowel als los exemplaar of als onderdeel van een kast of lamp. De nieuwe SJÖMÄRKE-lader is een nieuw exemplaar welke eenvoudig bevestigd kan worden onder de tafel. Vervolgens kan een smartphone of ander draadloos oplaadbaar apparaat op tafel worden gelegd, en zal opgeladen worden.

Bij een tafelblad van millimeter en maximaal 22 millimeter dik werkt de nieuwe lader. De lader zal geleverd worden met plakstrips en is voorzien van schroefgaten. De lader werkt niet op tafelbladen van metaal.

Vanaf oktober te koop

De SJÖMÄRKE-lader is volgens de Nederlandse site van IKEA vanaf oktober te verkrijgen in Nederland.