Welke laptop trends zijn er momenteel – en welke laptop is interessant?

In het jaar 2021 zijn er opnieuw veel laptops uitgebracht welke beschikken over interessante specificaties en unieke functionaliteiten. Als we kijken naar afgelopen jaar zien we een aantal interessante trends gericht op de laptop markt.

Apple M1 chipset

Apple heeft inmiddels de M1 chipset uitgebracht. Deze chipset is onder andere te vinden in de nieuwe MacBook Air. Uniek aan de nieuwe M1-chip is de prestaties. Voor Apple is het de eerste chipset vanuit eigen productie voor de MacBook serie. Deze chipset zorgt voor ongekende prestaties, en is sneller in vergelijking met de meeste Windows laptops.

De nieuwe Apple M1 is een chipset welke beschikt over krachtige specificaties en gaat hiermee de concurrentie aan met de duurdere Windows laptops. De M1-chip weet goed te presteren in verschillende situaties – waaronder bijvoorbeeld videobewerking.

In de komende tijd zullen we naar verwachting meer Apple laptops gaan zien welke beschikken over een M1-chipset.

AMD in opmars

Enkele jaren geleden beheerde Intel zo goed als de gehele markt als het gaat om de processors. Sinds 2020 zien we een stevige opmars van AMD met de nieuwe Ryzen serie. De nieuwe AMD Ryzen serie staat bekend om zijn goede prijs kwaliteit verhouding en is vooral energiezuinig.

Kijken we naar laptops zijn bijvoorbeeld de HP Victus/ Lenovo IdeaPod 5 Pro en Acer Aspire 7 interessante exemplaren. Als we kijken naar de HP VICTUS 16-e0965nd is er een Ryzen 7 processor aanwezig met een NVIDIA GeForce RTX 3060 videokaart. Opvallend is de aanwezigheid van een helder 144 hertz beeldscherm met een Full HD resolutie.

Over het algemeen zijn de chips van AMD nog altijd goedkoper in vergelijking met de nieuwe producten van Intel. Al is het vanwege de huidige pandemie vooral een probleem rondom de voorraad en productie van nieuwe apparaten.

Beste laptop

De vraag naar de beste laptop is behoorlijk divers voor elke consument. Er zijn verschillenden doelen voor een laptop. Voor simpel browser gebruik is het zeker geen vereiste om een dure Ryzen 7 of Intel i7 laptop te nemen.

Kies je de goedkoopste laptop? Of wil je juist een snelle laptop? Een goede laptop kopen is verstandig en geeft veel mogelijkheden voor de toekomst als het gaat om nieuwe software en updates. Bedenk eerst waarvoor je de laptop wil gaan gebruiken. Ga je veel gamen of gebruik je hem vooral voor Netflix of tekstverwerking.

Ook heeft de grote, gewicht en geheugen een belangrijk aandeel. Wanneer de laptop vaak meegenomen dient te worden is het verstandig om te gaan voor een lichter en kleiner exemplaar.

Als we kijken naar de MacBook Air 2020 M1 krijg je veel voor weinig – uiteraard beschikt deze laptop wel over macOS. Als we kijken naar Windows is er een groot aandeel in de nieuwe Lenovo IdeaPad Flex of Yoga Slim serie. Vooral de Lenovo IdeaPad Flex 5 is een interessante keus als het gaat om prijs/kwaliteit en snelheid.