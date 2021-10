Hoe is het echt om te werken voor een bedrijf als Google, Apple of Netflix?

De grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Google zijn enorm populair. Voor velen is werken voor de grootste techbedrijven een ultieme droom.

In de afgelopen jaren is er een flinke toename in de technische ontwikkelingen. Vele start-ups zijn uitgegroeid tot grote tech bedrijven en de grotere bedrijven als Apple, Microsoft en Google krijgen steeds meer aandeel op de tech industrie. Naast de populaire bedrijven Apple, Microsoft en Google zijn er tegenwoordig vele technische vacatures.

Al meerdere keren is het aandacht over werken bij grote techbedrijven onder de aandacht gekomen. Een goed voorbeeld is over de cultuur van Netflix welke verder is toegelicht in het boek: No rules rules – Waarom Netflix zo succesvol is.

Netflix

Netflix is een goed voorbeeld van een bedrijf welke in een korte tijd enorm is gegroeid en welke zich richt op de technologie. Van een dvd-service transformeerde het bedrijf naar een online streamingsdienst en een van de meest creatieve en succesvolle techbedrijven in Silicon Valley.

Reed Hastings staat aan het stuur van Netflix en heeft de aandacht gezet op innovatie en ontwikkelde hiermee een interessante bedrijfscultuur. Volgens Hastings staat vooral openheid centraal bij Netflix. Flexibiliteit, snelheid en durf zijn de kernwaarden waarmee Netflix de wereld heeft weten te veroveren.

Veel concurrentie

Solliciteren bij techbedrijven als Apple, Google, Netflix en Microsoft is geen eenvoudige taak. Vanwege de populariteit rondom het merk is er enorm veel concurrentie – ook zijn de procedures vaak uitvoering en behoorlijk uitgebreid.

De hoge werkdruk is regelmatig aanwezig. Wel is bij de meeste techbedrijven veel luxe aanwezig en worden veel zaken uit handen genomen. Je ontbijt, de lunch en als je wilt ook je avondeten is volledig aanwezig en worden voor je geregeld in de meeste gevallen. Ook sporten is in de meeste gevallen binnen de kantoren van Google, Facebook of Microsoft goed mogelijk.

Apple hanteert een strikte geheimhoudingsplicht waar alle medewerkers zich aan moeten houden. Hierdoor is er weinig informatie publiek beschikbaar over de exacte werkervaring. Op verschillende forums zijn er verschillende antwoorden te vinden over de ervaringen binnen de muren van Apple. Wil je meewerken aan nieuwe producten en diensten, dan is Cupertino de plek waar je moet zijn. Maar niet iedereen komt op het nieuwe hoofdkantoor te werken. Apple heeft verschillende kantoren verspreid over Cupertino. Ook voor stages zijn er bij Apple mogelijkheden.

Silicon Valley

Silicon Valley is de plek voor tech en nieuwe ontwikkelingen. Google en Facebook zijn groot geworden in Silicon Valley. Inmiddels zijn er vele techbedrijven te vinden en ook start-ups maken plaatst in Silicon Valley. Voor vacatures is het aanbevolen om sites als Dice, Indeed, Monster en Simplyhired te benaderen voor IT functies.