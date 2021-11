PlayStation 5 kopen? Mogelijk nieuwe voorraad naar Nederland

Het is inmiddels alweer even geleden sinds de laatste beschikbaarheid van de PlayStation 5. Zeker met de aankomende feestdagen is een nieuwe beperkte voorraad te verwachten.

PlayStation 5 kopen

Vele geruchten laten weten dat we toch nog een nieuwe PlayStation 5 voorraad kunnen gaan verwachten tegen het einde van november / begin december. Het is inmiddels geen geheim dat er nog altijd productieproblemen zijn rondom de nieuwe next-gen consoles. Hierdoor is de PlayStation 5 en Xbox Series X vrij lastig te verkrijgen en is de nieuwe voorraad beperkt.

Voorraad bij Bol.com

De Nederlandse (web)winkels hebben zelf nog geen nieuws naar buiten gebracht. Maar de verwachting is dat er een nieuwe voorraad zal komen bij Bol.com. Via de website van Bol.com is het mogelijk om een alert in te stellen, hierdoor krijg je vooraf een notificatie bij nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com voor een notificatie bij nieuwe voorraad.

Als we de eerdere lanceringen bekijken is er veelal een nieuwe voorraad toegevoegd rond 08:00.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Voorraad Amazon

Amazon heeft de afgelopen ook geen nieuwe voorraad ontvangen. Het is zeker aangeraden om de grotere webshops als Amazon goed te checken. De verwachting is namelijk dat er een nieuwe voorraad zal ontvangen.

Bekijk het aanbod op de site van Amazon.